Въезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

Вандал разбил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, ущерб оценивается в почти 300 тысяч гривен.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Дословно: "Вчера, около полуночи, на пункте въезда на Труханов остров мужчина варварски разгромил оборудование автоматической системы, в частности, шлагбаум, светофор, две камеры, контроллер болард и другие технические средства. Материальный ущерб в результате поврежденного коммунального имущества, по предварительным расчетам, - почти 300 тысяч гривен".

Детали: По словам мэра, личность разрушителя установили, его задержала полиция.

Кличко пообещал лично проконтролировать, чтобы это дело дошло до суда.

Он добавил, что коммунальщики работают над восстановлением системы.

Дословно: "Чтобы киевляне занимались спортом, активно и безопасно отдыхали, мы установили систему ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости на Трухановом острове. Мы работаем, чтобы Киев становился красивее, а жизнь его обитателей – комфортнее. Но, к сожалению, есть люди, которые разрушают то, что создано за счет общины и для общества столицы. Эти варвары должны знать, что придется отвечать за подобные действия".