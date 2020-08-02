Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь", кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко в воскресенье въехали в оккупированный Крым.

Источник: источники "Украинской правды", пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин в комментарии Крым.Реалии

Детали: По данным двух независимых друг от друга информированных источников УП, Медведчук с Марченко и еще несколькими людьми на автомобиле "Мерседес" въехали в оккупированный Крым через пункт пропуска "Каланчак".

Они пересекли пункт пропуска около 14:30.

Позже пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин подтвердил корреспонденту Крым.Реалии, что нардеп въехал в Крым.

Прямая речь Бабанина: "Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму".

Что предшествовало: В июне этого года СМИ писали, что семья Медведчука владеет в Крыму бизнесом, который появился там уже после российской аннексии, и недвижимостью.

Согласно декларации, супруга Медведчука имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более пяти тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками. Земля и хозпостройки стали ее собственностью в 2007 году, а дом – в 2013-м.

В прежние годы в СМИ показывали роскошную резиденцию Медведчуков возле Симеиза. В генплане, утвержденном уже российскими властями Ялты, этот дом обозначен как "Дворец Медведчука".

Крымская земля из декларации Медведчука и других украинских топ-политиков попадает в перечень территорий, которыми, согласно указу президента России Владимира Путина, не могут владеть иностранные граждане. Российские власти обязывают продать участки гражданам России либо российским компаниям, или они могут быть выкуплены государством.

Журналисты также пытались выяснить у Медведчука, какой в связи с этим будет судьба его семейного имения на крымском побережье, но он не ответил на запрос.

Медведчук и его супруга с начала 2000-х являются кумовьями президента РФ Владимира Путина и Светланы Медведевой – жены российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Летом 2012 года Путин после встречи с тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем приезжал к Медведчуку в имение возле Ялты в Крыму.

Путин в гостях у Медведчука в Крыму, 2012 год

Медведчук за годы российской агрессии на Донбассе неоднократно летал в Москву, несмотря на запрет авиасообщения с РФ.