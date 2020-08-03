Американские войска провели учения в Черном море

Совместные учения Военно-морских и Воздушных сил США прошли в Черном море.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на командование 6-го флота ВМС США

Детали: Участие в учениях принимали ракетный эсминец USS Porter, самолет-разведчик Poseidon P-8A, четыре истребителя F-16, беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

В командовании объяснили, что учения проходили в международных водах и воздушном пространстве в Черном море и были осуществлены для подготовки американских сил к совместной работе и взаимодействию во время выполнения надводных и воздушных операций.

Там отметили также, что отработка совместных действий американских сил в Европе будет способствовать усилению готовности США действовать на море в Черноморском регионе.

Прямая речь вице-адмирала, командующего 6-го флота ВМС США Джина Блэка: "Взаимодействие с ВВС США во время этой учебной миссии позволило нам провести реалистичную и необходимую подготовку для усиления готовности ВС США действовать в море в Черноморском регионе".