В центре Киева, на Крещатике, мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры автомобиль и поджег его, злоумышленника задержали.

Источник: полиция Киева и столичная ГСЧС утром 3 августа, "Киев оперативный"

Дословно полиция: "Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину.

Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее".

Детали: Как видно из видео, на машине было написано "Словно Майдан" ("Нібито Майдан").

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 39-летний житель Бориспольского района.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

ГСЧС Киева сообщает, что информация, что горит автомобиль на перекрестке улиц Институтская и Майдан Независимости, поступила 3 августа в 5:54.

Как выяснили спасатели на месте, пожар возник в салоне автомобиля "ВАЗ". Огонь потушили в 6:03.

Горел ВАЗ на перекрестке улиц Институтская и Майдан Независимости kyiv.dsns.gov.ua

В результате пожара сгорел салон автомобиля. Погибших и травмированных нет.

На странице "Киев оперативный" в Facebook появилось видео горящего авто. В сообщении сказано, что человек "поджег шины на транспортном средстве".