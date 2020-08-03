Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

На Крещатике подожгли авто

Понедельник, 3 августа 2020, 08:22
Иллюстративное фото

В центре Киева, на Крещатике, мужчина из Бориспольского района Киевской области облил из канистры автомобиль и поджег его, злоумышленника задержали.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сегодня утром на улице Крещатик патрульные полицейские обнаружили, что горит автомобиль. На место происшествия выехали пожарные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Работники ГСЧС потушили автомобиль, а полицейские задержали мужчину.

Правоохранители установили, что поджигатель взял канистру с неизвестной зажигательной смесью, облил им машину и поджег ее".

Детали: Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 39-летний житель Бориспольского района.

 

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли канистры с легковоспламеняющимся веществом и автомобильные шины. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

По данному факту следственный отдел Шевченковского управления полиции начал уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы поступка.

Темы: Киевкриминал


powered by lun.ua
Главное сегодня

ИнфографикаЗа сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

видеоCrew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

дополненоМедведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

В Греции - наибольший с апреля "скачок" заражений коронавирусом

Все новости...
Киев
Вандал, разгромивший въезд на Труханов остров, объяснил свои мотивы
Вандал объяснил, зачем разгромил въезд на Труханов остров
В Киеве до утра перекрыли движение на Дегтяревской
Последние новости
08:22
На Крещатике подожгли авто
07:45
Штаб сообщает о почти полной тишине на Донбассе
06:59
Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанес ответный удар
06:23
США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса – медэксперт Белого дома
05:33
ИнфографикаЗа сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек
04:26
В России ужесточили контроль за электронными деньгами людей
03:35
Фото, видеоВандал, разгромивший въезд на Труханов остров, объяснил свои мотивы
02:35
Премьер Косово заболел COVID-19
01:57
ВидеоНАСА: Полет Crew Dragon – это только начало, далее – путешествие на Луну
01:14
Трамп хочет, чтобы "бостонского террориста" Царнаева таки казнили
Все новости...