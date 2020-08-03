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В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

Понедельник, 3 августа 2020, 08:56
В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

За воскресенье, 2 августа, в Украине диагностировали 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, от осложнений умерли 13 больных, выздоровели 333 человек.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Наибольший прирост имеют Львовская область (138), Ивано-Франковская область (119) и Киев (102).

В Харьковской области за последние сутки зафиксировано 88 случаев коронавируса, в Черновицкой области – 82, в Ровенской области – 75, в Одесской области – 68, на Волыни – 61.

Ни одного случая не зафиксировано в 4 областях: Полтавской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

Летальные случаи зарегистрированы в: Ровенской области (3), Львовской и Черновицкой областях (по 2), на Закарпатье, в Киеве и в Днепропетровской областях (по 1-му).

В воскресенье были госпитализированы 158 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

2 августа в стране было совершено 11 714 тестов, из них 8 523 методом ПЦР и 3 191 методом ИФА.

Всего за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 73 158 человек, из них 1 738 больных умерли от осложнений, 39 876 человек выздоровели.

Сейчас болеют коронавирусной болезнью 31 544 человек.

Из всех заразившихся с марта 5 163 человека – дети, 8 799 – медицинские работники (за сутки 2 августа подтвердился коронавирус у 91 ребенка и 44 медработников).

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019ЛьвовщинаИвано-Франковская областьКиев
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