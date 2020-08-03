Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

Понедельник, 3 августа 2020, 08:56

За воскресенье, 2 августа, в Украине диагностировали 990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, от осложнений умерли 13 больных, выздоровели 333 человек.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Наибольший прирост имеют Львовская область (138), Ивано-Франковская область (119) и Киев (102).

В Харьковской области за последние сутки зафиксировано 88 случаев коронавируса, в Черновицкой области – 82, в Ровенской области – 75, в Одесской области – 68, на Волыни – 61.

Ни одного случая не зафиксировано в 4 областях: Полтавской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

Летальные случаи зарегистрированы в: Ровенской области (3), Львовской и Черновицкой областях (по 2), на Закарпатье, в Киеве и в Днепропетровской областях (по 1-му).

В воскресенье были госпитализированы 158 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

2 августа в стране было совершено 11 714 тестов, из них 8 523 методом ПЦР и 3 191 методом ИФА.

Всего за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 73 158 человек, из них 1 738 больных умерли от осложнений, 39 876 человек выздоровели.

Сейчас болеют коронавирусной болезнью 31 544 человек.

Из всех заразившихся с марта 5 163 человека – дети, 8 799 – медицинские работники (за сутки 2 августа подтвердился коронавирус у 91 ребенка и 44 медработников).

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: коронавирусCovid-2019ЛьвовщинаИвано-Франковская областьКиев


powered by lun.ua
Главное сегодня

В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

ИнфографикаЗа сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

видеоCrew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

дополненоМедведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

Все новости...
коронавирус
На Буковине новые случаи СOVID-19 превысили июньские показатели
Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления – выросло число больных
В последнюю неделю июля в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID
Последние новости
09:51
На Буковине новые случаи СOVID-19 превысили июньские показатели
09:49
Суркис заявил, что готов продать "Динамо"
09:25
Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления – выросло число больных
09:23
Официальный курс: гривня подешевела к евро
08:56
В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая
08:50
инфографикаВ последнюю неделю июля в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID
08:22
На Крещатике подожгли авто
07:45
Штаб сообщает о почти полной тишине на Донбассе
06:59
Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанес ответный удар
06:23
США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса – медэксперт Белого дома
Все новости...