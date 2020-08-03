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В Киеве "Слуга народа" и "Евросолидарность" идут нога в ногу – опрос

Понедельник, 3 августа 2020, 10:55
В Киеве Слуга народа и Евросолидарность идут нога в ногу – опрос

Если бы выборы в Киевский горсовет состоялись в ближайшее время, то "Евросолидарнисть" и "Слуга народа" одержали бы почти по 20% голосов избирателей.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-27 июля

Дословно: "Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет есть партии "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия "УДАР" - 17,1%.

За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию "Батькивщина" - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию "Голос" - 4,6%, партию "Победа Пальчевского" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,5%".

Детали: Рейтинг других политических сил - менее 2%.

При этом 11% опрошенных ответили, что не определились с партией.

 

Социологи отметили, что с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику, в то же время рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" в течение 26-27 июля 2020 года среди жителей Киева методом телефонного опроса.

В общем социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: партиирейтингКиевопроссоциология
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