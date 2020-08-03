В Киеве "Слуга народа" и "Евросолидарность" идут нога в ногу – опрос
Если бы выборы в Киевский горсовет состоялись в ближайшее время, то "Евросолидарнисть" и "Слуга народа" одержали бы почти по 20% голосов избирателей.
Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-27 июля
Дословно: "Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в горсовет есть партии "Европейская солидарность", за которую бы отдали голоса 19,8% тех, кто определился и намерен голосовать, партия "Слуга народа" с результатом 19,3% и партия "УДАР" - 17,1%.
За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" проголосовали бы 8,0% таких опрошенных, партию "Батькивщина" - 5,7%, партию Шария - 5,0%, партию "Голос" - 4,6%, партию "Победа Пальчевского" - 4,5%, партию "Сила и честь" - 3,0%, партию "Свобода" - 2,5%".
Детали: Рейтинг других политических сил - менее 2%.
При этом 11% опрошенных ответили, что не определились с партией.
Социологи отметили, что с августа прошлого года рейтинг партии "Слуга народа" имеет стабильную отрицательную динамику, в то же время рейтинги партий "Европейская солидарность" и "УДАР" - имеют положительную динамику.
Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" в течение 26-27 июля 2020 года среди жителей Киева методом телефонного опроса.
В общем социологи опросили 2000 респондентов в возрасте от 18 лет.
Ошибка репрезентативности не более 2,2%.