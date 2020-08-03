Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Сын бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро

Понедельник, 3 августа 2020, 11:48

Сын экс-владельца компании "Мотор Сич" Александр Богуслаев приобрел остров у берегов итальянской Лигурии за 10 млн евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere della Sera.

Остров Галлинара расположен в 1,5 км от материка, между городами Альбенда и Алассио. Ширина и длина острова - менее чем полкилометра (470х450 метров), он возвышается над уровнем моря на 87 метров. 

В давние времена он принадлежал католической церкви, последние 150 лет - состоятельным владельцам промышленных предприятий и банкирам.

Александр Богуслаев приобрел его у девяти пьемонтских и лигурийских семей, совместно владевших Галлинарой более 40 лет.

 

По информации издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля. 

42-летний Александр Богуслаев – сын Вячеслава Богуслаева, бывшего владельца компании "Мотор Сич".

Как ранее сообщала "Экономическая правда", в декабре 2019 года президент АО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям.

По его словам, вместе с покупкой акций китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов.

Между Украиной и США на конец 2019 года продолжался диалог, который теоретически мог завершиться пересмотром соглашения о продаже; о его итогах не сообщалось.

Темы: Италия


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоМэр Тернополя – властям  об остановке транспорта: Вы решили, что вы хозяева? Вы – слуги

Суркис заявил, что готов продать "Динамо"

В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

видеоНа Крещатике мужчина облил из канистры авто и поджег шины

ИнфографикаЗа сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

видеоCrew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

Все новости...
Италия
Италия продлила чрезвычайное положение до 15 октября
Италия хочет продлить чрезвычайное положение из-за коронавируса до конца октября
Украина и Италия сняли все ограничения на полеты между странами
Последние новости
11:48
фотоСын бывшего владельца "Мотор Сичи" Богуслаева купил остров в Италии за 10 млн евро
11:27
Курс валют на 3 августа: курс, "черный" и наличный рынки
11:13
инфографика Кличко по рейтингу обходит трех ближайших кандидатов вместе взятых
11:02
Администрация морпортов объявила конкурс по подъему танкера "Delfi"
10:55
инфографикаВ Киеве "Слуга народа" и "Евросолидарность" идут нога в ногу – опрос
10:48
Польша оштрафовала "Газпром" почти на 50 млн евро по делу о "Северном потоке-2"
10:30
В Украине заработал рынок газа для населения: что изменится для потребителей
10:17
картаВ Украину возвращается жара
10:13
В Киеве снова более сотни новых больных COVID-19
10:10
видеоМэр Тернополя – властям  об остановке транспорта: Вы решили, что вы хозяева? Вы – слуги
Все новости...