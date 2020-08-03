НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами на Полтавщине по искусственно заниженной стоимости.

Источник: сайт Национального антикоррупционного бюро

Дословно: "31 июля НАБУ и САП сообщили шести лицам о подозрении в организации схемы, по которой ООО "Аркона Газ-Энергия" получила право на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения (Полтавская область) по искусственно заниженной стоимости. В результате государство не получило 196,8 миллиона гривен, которые ООО должно было уплатить за получение специального разрешения на пользование недрами".

Детали: Среди подозреваемых экс-заместитель директора по производству, экономике и общим вопросам Украинского государственного геологоразведочного института, экс-заведующий сектора геолого-экономической оценки ресурсной базы нефти и газа отдела геолого-экономической оценки УкрГГРИ, экс-директор ООО "Аркона Газ-Энергия", эксперт Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых и директор ООО "НПФ "Проект-Нефтегаз", а также ведущий инженер и главный инженер этой компании.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК.

Детективы НАБУ устанавливают других возможных соучастников схемы.

По данным следствия, в 2016 году ООО "Аркона Газ-Энергия" неоднократно и безуспешно просила у Госслужбы геологии и недр специальное разрешение на пользование недрами Свистункивско-Червонолуцкого газоконденсатного месторождения без проведения аукциона. Но впоследствии состав владельцев компании изменился – и государственные и местные органы власти пересмотрели свое отношение к обращениям ООО.

В апреле 2017 года Полтавский облсовет согласовал Госгеонедра предоставление ООО "Аркона Газ-Энергия" без проведения аукциона спецразрешения на геологическое изучение месторождения.

После этого задействованные лица распределили роли и разработали план по занижению суммы сбора за выдачу спецразрешения на пользование недрами без проведения аукциона.

Они использовали несуществующие показатели проектных выработок газа и конденсата, капитальных вложений и эксплуатационных расходов, в том числе амортизационные отчисления, в результате чего установили начальную цену продажи специального разрешения в 3,8 млн грн., тогда как реальная начальная стоимость продажи спецразрешения должна составлять 200,6 млн грн.

Таким образом государству нанесли ущерб на 196,8 млн грн.

Основанием для начала расследования стало, в частности, журналистское расследование "Схем" о том, что окружение Порошенко продало Новинскому эту фирму с лицензией на газовое месторождение в 60 раз дороже, чем купило у государства.

Сообщается, что досудебное расследование указанных фактов продолжается с марта 2018 года, а основаниями для его начала стали заявление нардепа Виталия Куприя и сюжет программы "Схемы".

После публикации новости, в пресс-служба Петра Порошенко заявили, что ""Окружение" Порошенко не имеет никакого отношения к лицам, которых НАБУ подозревает в злоупотреблениях в сфере добычи газа. А указанные в пресс-релизе Бюро лица не были и не являются окружением Порошенко".

Что было раньше: В феврале 2019 года "Схемы" сооющили, что ГПУ саботирует дело в отношении газового бизнеса окружения Порошенко.

Журналисты выяснили, что в начале 2018 года целое газовое месторождение в Полтавской области отошло окружению президента Порошенко за бесценок, хотя государство могло получить за него в десять раз больше.

Расследовать возможную высокопоставленную коррупцию взялись детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Также сообщалось, что свое расследование проводили и подчиненные в то время генпрокурора Юрия Луценко. Они отказываясь передать материалы дела в Антикоррупционное бюро по подследственности.