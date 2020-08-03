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Мужчина захватил помещение банка в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр

Понедельник, 3 августа 2020, 12:50

В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Источник: Facebook-страница заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию".

Детали: Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Полиция ввела спецоперацию "Гром". С террористом ведут переговоры.

Геращенко попросил граждан обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

Темы: терроризмКиев


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