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Мужчина захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр

Понедельник, 3 августа 2020, 12:50
Мужчина захватил банк в центре Киева и угрожает взорвать бизнес-центр

В Киеве неизвестный мужчина захватил помещение банка и угрожает взрывчаткой.

Источник: Facebook-страница заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко

Прямая речь Геращенко: "03 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещения бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию".

Детали: Геращенко рассказал, что работники банка покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Полиция ввела спецоперацию "Гром". С террористом ведут переговоры.

 
Фото: Эльдар Сарахман
 
Фото: Эльдар Сарахман

 
Фото: Эльдар Сарахман

Геращенко попросил граждан обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской.

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Украинская правда

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Темы: терроризмКиев
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