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В аварии в Киевской области погибли 4 человека

Понедельник, 3 августа 2020, 13:08
Фото полиции

Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Киевской области поздно вечером 2 августа.

Источник: полиция Киевской области

Дословно: "Смертельная дорожная авария произошла 2 августа около 23:20 на 55 км автодороги Борисполь – Мариуполь с участием двух автомобилей "Ваз 21061" и "Daewoo Lanos"".

Детали: В результате столкновения 36-летний водитель "ВАЗ", его пассажир, личность которого устанавливается, и две пассажирки "Daewoo", 23 и 29 лет, от полученных травм погибли на месте ДТП.

32-летнего водителя "Daewoo" с телесными повреждениями доставили в больницу. 

 

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Полиция устанавливает все обстоятельства и причины аварии.

Украинская правда
Темы: Киевская областьДТПжертвы


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