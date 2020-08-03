США направят в Польшу еще 1000 военных

США и Польша завершили переговоры, по итогам которых в Польшу будут направлены дополнительно 1000 американских военных.

Об этом говорится в заявлении главы Пентагона Марка Эспера, сообщает "Европейская правда".

"Соединенные Штаты и Польша завершили переговоры по Соглашению об усиленном оборонном сотрудничестве (EDCA), развивая наше существующее сотрудничество в области безопасности и укрепляя наше давнее оборонное партнерство", - говорится в заявлении.

"EDCA позволит увеличить постоянное ротационное присутствие США примерно на 1000 человек, включая передовые элементы штаба V корпуса армии США и штаба дивизии, наблюдательные и разведывательные возможности, а также инфраструктуру для поддержки боевой группы бронетанковой бригады и бригады боевой авиации", - заявил глава Пентагона.

Сейчас на ротации в Польше находятся 4500 американских военных.

"Наряду с недавно объявленными изменениями в позиции европейских стратегических сил, EDCA усилит сдерживание России, укрепит НАТО, успокоит наших союзников, а наше передовое присутствие в Польше на восточном фланге НАТО повысит нашу стратегическую и оперативную гибкость", - отметил Эспер.

Напомним, в конце июля министр обороны США сообщил, что количество американских военных в Германии уменьшится почти на 12 000 из присутствующих 36 000 - значительно больше, чем было известно ранее.