В суда просят признать состав НКРЕКП некомпетентным

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Суд просят признать состав комиссии таким, что не имеет компетенции.

Источник: пресс-служба ОАСК

Детали Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, влечет определение всей комиссии такой, что не имеет соответствующей компетенции.

На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.