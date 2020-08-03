В суда просят признать состав НКРЕКП некомпетентным
Понедельник, 3 августа 2020, 22:38
В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Суд просят признать состав комиссии таким, что не имеет компетенции.
Источник: пресс-служба ОАСК
Детали Суд просят признать отсутствие компетенции действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Истец отмечает, что полномочия четырех из семи членов регулятора не действуют с 1 февраля 2020 года, что, по его мнению, влечет определение всей комиссии такой, что не имеет соответствующей компетенции.
На данный момент судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.
Украинская правда