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Эпидемия коронавируса на Буковине: власти разворачивают дополнительные места в больницах

Вторник, 4 августа 2020, 02:27
Эпидемия коронавируса на Буковине: власти разворачивают дополнительные места в больницах

В Черновицкой области 3 августа лабораторно подтверждено 86 случаев коронавируса.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "86 новых случаев коронавируса на Буковине зафиксировали сегодня, 3 августа, специалисты лабораторного центра. Всего было исследовано 376 образцов..

Около двух недель назад мы были счастливы сообщить вам, что ситуация с распространением коронавируса в области стабилизировалась. Мы даже уменьшили число коек, зарезервированных для больных с вирусом. И вот сегодня снова разворачиваем дополнительные места в трех больницах. Это лишь свидетельство того, что требованиями адаптивного карантина, который действует на Буковине, нельзя пренебрегать".

Детали: Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6229 человек, уже выздоровели 4805 пациента.

Что было раньше:

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Темы: коронавирус
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