COVID в Украине: 1061 новый случай, Харьковщина догоняет Львовщину

За сутки 3 августа у 1061 человека в Украине диагностировали COVID-19, при этом выздоровели от коронавирусной болезни 737 человек, а умерли 26 больных.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Во Львовской области – 146 новых случаев, в Харьковской области – 143, в Ивано-Франковской – 127 новых случаев, в Киеве – 108 новых случаев (еще 32 в Киевской области).

В Черновицкой области – 86 новых больных, в Ровенской – 85, в Закарпатской – 66, в Одесской – 63, в Волынской – 59.

В Житомирской области, которая была одним из первых эпицентров болезни в Украине, за последние сутки зафиксировано 19 новых случаев заболевания, в Тернопольской – 8 новых случаев.

Всего за время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 74 219 человек, из них 40 613 уже выздоровели, но 1 764 заболевших скончались. Сейчас на COVID-19 болеют 31 842 человек.

Дополняется...