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Киевский фуникулер отремонтируют ко Дню независимости

Вторник, 4 августа 2020, 09:16
Киевский фуникулер отремонтируют ко Дню независимости
Фото КГГА

Столичный фуникулер закрыли на ремонт – он возобновит работу после 21 августа.

Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook

Дословно: "На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер примет пассажиров после 21 августа".

 
фото с сайта КГГА 

Детали: За это время отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть, а в вагонах подъемника заменят колеса и обшивку, проведут полный осмотр оборудования.

Сообщается, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится наименьший пассажиропоток (до 2 тысяч пользователей в день). В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4000 пассажиров.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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