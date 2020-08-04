Столичный фуникулер закрыли на ремонт – он возобновит работу после 21 августа.

Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook

Дословно: "На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер примет пассажиров после 21 августа".

фото с сайта КГГА

Детали: За это время отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть, а в вагонах подъемника заменят колеса и обшивку, проведут полный осмотр оборудования.

Сообщается, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится наименьший пассажиропоток (до 2 тысяч пользователей в день). В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4000 пассажиров.