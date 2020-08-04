Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Киевский фуникулер закрыли на 3 недели

Вторник, 4 августа 2020, 09:16
Фото КГГА

Столичный фуникулер закрыли на ремонт – он возобновит работу после 21 августа.

Источник: КП "Киевпастранс" в Facebook

Дословно: "На столичном фуникулере продолжаются ежегодные ремонтные работы. Обновленный фуникулер примет пассажиров после 21 августа".

 
фото с сайта КГГА 

Детали: За это время отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы. Заменят шпалы и обновят контактную сеть, а в вагонах подъемника заменят колеса и обшивку, проведут полный осмотр оборудования.

Сообщается, что ремонтные работы проводят именно летом, потому что на июль-август приходится наименьший пассажиропоток (до 2 тысяч пользователей в день). В другие сезоны в среднем ежедневно фуникулером пользуются 4000 пассажиров.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 3 августа: "киевский террорист", социология местных выборов

В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц

Минобороны ответило на угрозы России увеличить поставки оружия в ОРДЛО

У "киевского террориста" с 10 лет лиагностирована олигофрения, взрывчатку так и не нашли

Укрзализныця закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

Задержанные в Беларуси боевики "Вагнера" направлялись в страну Латинской Америки

Все новости...
Киев
Главные новости понедельника и ночи: "киевский террорист", социология местных выборов
Под Киевом произошло смертельное ДТП
В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц
Последние новости
09:16
фото Киевский фуникулер закрыли на 3 недели
09:06
COVID в Украине: 1061 новый случай, Харьковщина догоняет Львовщину
08:46
ЕС предостерегает власти Гонконга от переноса выборов
08:21
Прокурор в США расследует возможное банковское мошенничество со стороны Трампа
08:00
Главные новости понедельника и ночи: "киевский террорист", социология местных выборов
07:13
На Донбассе зафиксировано 3 обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации
06:15
В Украине уже более 1,4 миллиона внутренне перемещенных граждан — Минсоцполитики
05:01
Израиль в ответ на провокации атаковал военные объекты Сирии
03:45
Новые случаи COVID-19 обнаружили в 149 странах
02:27
Эпидемия коронавируса на Буковине: власти разворачивают дополнительные места в больницах
Все новости...