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В Киеве еще больше сотни больных COVID-19

Вторник, 4 августа 2020, 10:40

В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 108 человек, заболевших коронавирусом, всего в столице COVID-19 подтвердили в 8662 человек.

Источник: Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко

Дословно: Количество больных коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.

На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19".

Детали: Кличко сообщил, что среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет; 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет; 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.

В частности, заболели четверо медработников.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

При этом выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевВиталий КличкоCovid-2019


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