В Киеве за сутки больше сотни больных COVID-19
В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 108 человек, заболевших коронавирусом, всего в столице COVID-19 подтвердили в 8662 человек.
Источник: Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко
Дословно: Количество больных коронавирус в Киеве увеличилась за минувшие сутки еще на 108 человек. Трое заболевших скончались. Всего коронавирус унес жизни 138 киевлян.
На сегодня в столице уже 8662 подтвержденных случая заболевания COVID-19".
Детали: Кличко сообщил, что среди заболевших за минувшие сутки 53 женщины в возрасте от 19 до 92 лет; 46 мужчин в возрасте 19 до 80 лет; 6 девочек от 9 до 13 лет и 3 мальчика от 1 до 15 лет.
В частности, заболели четверо медработников.
В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
При этом выздоровели за минувшие сутки 50 пациентов. Всего коронавирус преодолели 3044 жителя Киева.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 21. В Днепровском - 18. В Печерском и Святошинском районе - по 13 случаев.