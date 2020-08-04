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В Киеве нашли "самооборонцивца Крыма", который получил от России медаль за аннексию

Вторник, 4 августа 2020, 12:22
В Киеве нашли самооборонцивца Крыма, который получил от России медаль за аннексию

Прокуратура АР Крыма провела обыски и сообщила о подозрении в создании незаконного военизированного формирования участнику так называемой "Самообороны Крыма".

Источник: прокуратура АР Крым

Дословно: "Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", в течение февраля-марта 2014 года, проходил службу на блокпосту, расположенном на въезде в г. Ялта, вблизи пгт. Массандра Автономной Республики Крым.

При этом, подозреваемый, будучи вооруженным, осуществлял незаконные проверки документов граждан Украины, обыск транспортных средств, а также принимал участие в их задержании на территории полуострова.

За свои "заслуги" перед оккупантами, в 2016 году "самообороновець" получил медаль "За возвращение Крыма".

Детали: По информации источников "Украинской правды", речь идет об Александре Расшивалове 1986-го года рождения. Во время обысков 4 июня у него дома "было обнаружено и изъято подтверждающие материалы по содействию оккупационным властям, вещи и документы, являющиеся доказательствами его противоправной деятельности".

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Подозрение вручено по статье ч. 2 ст. 260 УК Украины. Санкция статьи предусматривала лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Темы: Крыманнексия
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