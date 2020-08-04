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В Киеве хотят запустить социальное такси

Вторник, 4 августа 2020, 14:04
В Киеве хотят запустить социальное такси
Фото naiu.org.ua

Киевская администрация намерена запустить с сентября "социальное такси" для детей с инвалидностью.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на заместителя главы КГГА Марину Хонду

Дословно: "Для начала это будет пилотный проект для 170 детей с инвалидностью, которые нуждаются в постоянной реабилитации и должны передвигаться по городу".

Детали: Сообщается, что такая услуга упростит для родителей и их детей доступ к необходимым услугам.

Если эффективность нововведения подтвердится, то "Инватакси" будет доступно для всех лиц с инвалидностью, которые не могут передвигаться самостоятельно.

Хонда рассказала, что потребность в перевозке людей с инвалидностью растет ежегодно. Так, в 2018 году было совершено 19364 перевозки для 764 человек, в 2019 году – 20 152 перевозки для 801 лица. За первый квартал 2020 года уже осуществили почти 8000 перевозок для 410 человек.

Сейчас в Киеве около 8000 человек с инвалидностью нуждаются в специализированных транспортных перевозках.

Украинская правда
Темы: Киевдети
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