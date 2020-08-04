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На Полтавщине перевернулась цистерна с 20 тоннами нефти

Вторник, 4 августа 2020, 15:44

В Чутовском районе Полтавщины в ДТП попал грузовик, перевозивший в цистерне 20 тонн нефти.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "3 августа в 11:15 в Чутовском районе на 388 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский водитель грузового автомобиля "ДАФ" во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну данного авто развернуло и она повредила автомобиль".

Детали: По предварительной информации в цистерне находилась около 20 тонн нефти.

В ведомстве не сообщают, произошла ли утечка нефти, в результате ДТП.

 

Украинская правда
Темы: ДТППолтавская областьнефть


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