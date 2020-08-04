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Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений, в посольстве Украины возмущены

Вторник, 4 августа 2020, 15:52

Черногория внесла Россию в список стран, граждане которых смогут въезжать в страну без каких-либо дополнительных условий, связанных с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорский телеканал RTСG.

Вместе с Россией в пересмотренный "зеленый список" внесен Азербайджан.

Директор Национальной туристической организации Желько Радак Кукавичич заявила, что открытие границ для туристов из России и Азербайджана поможет смягчить последствия коронакризиса для индустрии туризма.

"Это создаст предпосылки для создания определенного туристического трафика в августе и сентябре", - сказала Кукавичич.

Она напомнила данные за август и сентябрь прошлого года, когда в Черногории зарегистрировали 500 000 ночевок туристов из России.

Отметим, что Черногория открыла границы для граждан Украины около месяца назад, но оставила ряд ограничений, несмотря на то, что в Украине индекс заболеваемости почти вдвое ниже, чем в РФ - 72,8 против 127,2.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в зеленую зону. Без всяких условий, Карл! Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию наибольшим количеством туристов, имея сейчас 13-14 авиабортов в неделю, находится в ограниченных правах. Несмотря на нашу постоянную работу, украинским гражданам до сих пор запрещены путешествия а/т, и если читать внимательно правила, то даже запрещены самостоятельные путешествия самолетом, только в составе туристической группы. А для России въезд без дополнительных условий", - написал на своей странице в Facebook консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.

Ранее сообщалось, что в пик сезона в Черногории находится чуть более 15 000 туристов, что на 92 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, с 22 июля въезд на территорию Черногории для жителей Украины возможен лишь в случае прибытия авиационным транспортом.

Как сообщалось, Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории повторно объявил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости.

Темы: ЧерногориякарантинРосcия


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