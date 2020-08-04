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Реальное число случаев коронавируса в Италии в 6 раз выше, чем считалось до сих пор

Вторник, 4 августа 2020, 17:07

Почти полтора миллиона итальянцев заразились коронавирусом – это в шесть раз больше цифр, которые фигурировали в официальных бюллетенях статистики заболеваемости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования итальянского института статистики Istat и министерства здравоохранения по фундаментальной материально-технической поддержке Красного Креста, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

В исследовании приняли участие 64600 жителей Италии и выяснилось, что антитела есть в крови 2,5% населения.

"Цифра в 2,5% говорит нам, что это было значительное явление, которое затронуло около полутора миллионов человек. Самый тяжелый момент позади, мы вышли из шторма, но еще не пришли в безопасную гавань. Мы проявляем осторожность", - заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

Вирус охватил Италию с сильной территориальной дифференциацией. В Ломбардии показатель антител составил 7,5% против 0,3% на Сицилии .

Жители Ломбардии сейчас составляют 51% итальянских граждан с антителами . При этом и в Ломбардии распространение вируса было неоднородным. В провинциях Бергамо и Кремона уровень антител составляет 24% и 19% соответственно, в то время как у жителей Комо и Лекко относительно небольшой уровень антител – 3%.

Италия является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран в Европе. Наиболее критическая ситуация в марте-апреле сложилась в северных регионах страны.



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