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Коронавирус уже убил более 700 тысяч человек

Среда, 5 августа 2020, 05:44

За время пандемии от Covid-19 погибли более 704 тысяч людей во всем мире.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Только за минувшие сутки, 4 августа, от осложнений, вызванных вирусом, скончались 6 298 человек.

 

По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 18,7 миллиона случаев заражения, из них 255 тысяч только за минувшие сутки.

 

Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 12 миллионов человек.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-м месте этого антирейтинга.

 

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Украинская правда
Темы: коронавирусжертвыCovid-2019мир


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