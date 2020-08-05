Коронавирус уже убил более 700 тысяч человек
Среда, 5 августа 2020, 05:44
За время пандемии от Covid-19 погибли более 704 тысяч людей во всем мире.
Источник: данные сайта Worldometer
Детали: Только за минувшие сутки, 4 августа, от осложнений, вызванных вирусом, скончались 6 298 человек.
По состоянию на сейчас в мире зафиксировано 18,7 миллиона случаев заражения, из них 255 тысяч только за минувшие сутки.
Успешно перенесли болезнь и вылечились почти 12 миллионов человек.
В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-м месте этого антирейтинга.
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Украинская правда