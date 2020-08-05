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Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут "в ногу"

Среда, 5 августа 2020, 08:56

За сутки 4 августа в Украине был зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости коронаварусной болезнью – 1271 новых случаев COVID-19, умерли 24 больных, выздоровели 914 человек.

Источник: данные СНБО

Детали: Во Львовской области подтверждено 156 новых случаев, в Киеве – 150, в Харьковской области – 148, в Ивано-Франковской – 127.

В Одесской области за последние сутки зарегистрировано 93 новых больных, в Ровенской – 87, в Закарпатской – 78, в Черновицкой – 69, на Волыни – 56.

Увеличился суточный прирост в Киевской области – 65 новых случаев, а также в Житомирской области – 42.

От осложнений в результате коронавируса умерли 5 человек во Львовской области, 4 – на Закарпатье, по 2 – во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Волынской, Житомирской областях, по 1 человеку – в Киеве, Киевской области, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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