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Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут "в ногу"

Среда, 5 августа 2020, 08:56
Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут в ногу
УП

За сутки 4 августа в Украине был зафиксирован антирекорд по суточной заболеваемости коронаварусной болезнью – 1271 новых случаев COVID-19, умерли 24 больных, выздоровели 914 человек.

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: Во Львовской области подтверждено 156 новых случаев, в Киеве – 150, в Харьковской области – 148, в Ивано-Франковской – 127.

В Одесской области за последние сутки зарегистрировано 93 новых больных, в Ровенской – 87, в Закарпатской – 78, в Черновицкой – 69, на Волыни – 56.

Увеличился суточный прирост в Киевской области – 65 новых случаев, а также в Житомирской области – 42.

От осложнений в результате коронавируса умерли 5 человек во Львовской области, 4 – на Закарпатье, по 2 – во Львовской, Ивано-Франковской, Харьковской, Волынской, Житомирской областях, по 1 человеку – в Киеве, Киевской области, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской областях.

Всего за время пандемии в Украине было зарегистрировано 75 490 случаев коронавируса, 1 788 человек умерли от болезни, а 41 527 выздоровели.

Сейчас 32 175 человек лечатся от коронавирусной болезни в Украине.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что за последние сутки установлено два антирекорда – по количеству новых больных COVID-19 и по количеству госпитализированных: 4 августа в больницы положили 293 больных с коронавирусом.

Из новых больных в целом – 82 ребенка и 52 медицинских работника.

За последние сутки было сделано 35 902 тестирования, из них 17 519 методом ПЦР и 18 383 методом ИФА.

 

Прямая речь Степанова: "Последнюю неделю количество новых случаев не становится меньше, чем тысяча. Сегодня – очередной антирекорд.

Борьба с COVID-19 невозможна без вас, украинцы. Министерство здравоохранения даже всем составом не может самостоятельно побороть COVID-19, если вы не будете прислушиваться к нашим правилам... Эти правила очень просты: пользование масками, пользования антисептиками, соблюдение дистанции в 1,5 метра. Выполнение этих правил существенно снижает инфицирования коронавирусной болезнью".

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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