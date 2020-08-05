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В армии более 30 новых случаев COVID-19 за сутки

Среда, 5 августа 2020, 13:25
В армии более 30 новых случаев COVID-19 за сутки

В Вооруженных силах по состоянию на 5 августа на коронавирус болеют 250 человек, за минувшие сутки заболевания подтвердили в 31 человека.

Источник: Facebook-страница командования Медицинских сил ВСУ

Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 31 новый случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19".

Детали: В частности, в учреждениях здравоохранения находится 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 5 военнослужащих, Хмельницкая инфекционная больница - 1 военнослужащий).

Сообщается, что состояние здоровья этих пациентов удовлетворительное.

На лечении дома находится 25 человек (Киевская область - 5 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Ровенская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Житомирская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий, Полтавская область - 1 военнослужащий, Сумская область - 1 военнослужащий).

Состояние здоровья этих пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на утро 5 августа во ВСУ на COVID-19 болеет 250 человек.

Всего за время пандемии в украинской армии выздоровели - 642 человека, летальных случаев - 5.

На изоляции в ВСУ находится 577 человек. При этом в 259 человек срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток.

Украинская правда
Темы: Вооруженные силыCovid-2019коронавирусармия
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