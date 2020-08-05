В столице ограничат движение по Южному мосту почти до конца сентября
Среда, 5 августа 2020, 17:24
На Южном мосту в Киеве ограничат движение транспорта крайней правой полосе с 7 августа по 28 сентября.
Источник: "Киевавтодор"
Дословно: "На Южном мосту начинается обновление опор и текущий ремонт деформационных швов. Дорожники будут работать в направлении Надднепрянского шоссе.
Во время работ движение будет частично ограничено (крайней правой полосой)".
Детали: Движение частично ограничат с 22:00 7 августа по 28 сентября.
В коммунальной корпорации извинились за неудобства.
Украинская правда