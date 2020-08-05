Новым заместителем Ермака стал один из руководителей МВД правительства Азарова
Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Олега Татарова, который будет отвечать "за правоохранительное направление".
Источник: пресс-служба президента
Дословно: "К компетенции Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека".
Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.
Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.
После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.
В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").