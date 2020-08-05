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Новым заместителем Ермака стал один из руководителей МВД правительства Азарова

Среда, 5 августа 2020, 20:58
Новым заместителем Ермака стал один из руководителей МВД правительства Азарова

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Олега Татарова, который будет отвечать "за правоохранительное направление".

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "К компетенции Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека".

Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.

В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакАзаровМВДЗеленский
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