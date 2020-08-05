Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новым заместителем Ермака стал один из руководителей МВД правительства Азарова

Среда, 5 августа 2020, 20:58

Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента Олега Татарова, который будет отвечать "за правоохранительное направление".

Источник: пресс-служба президента

Дословно: "К компетенции Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса президента, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека".

Справка: Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в правительстве Николая Азарова.

Когда в МВД началась люстрация, то одним из первых освободили именно Татарова, который курировал уголовные производства относительно Черновол, Автомайдана и активистов.

После Революции Достоинства и люстрации стал адвокатом.

В 2016 году он был защитником нардепа Вадима Новинского (в то время "Оппозиционный блок").

Украинская правда
Темы: Андрей ЕрмакАзаровМВДЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"

Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов

документСуд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка

"Ультрас" выдвинули ультиматум Суркису

"Киевского террориста" взяли под стражу

Правительство Италии может отменить продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Все новости...
Андрей Ермак
Советник Ермака рассказал, как "модерирует" перед эфирами "слуг народа"
Ермак возглавит группу по координации строительства мемориала "Бабий Яр"
Кортеж Зеленского нарушает правила, а Ермак ездит на номерах-призраках – "Схемы"
Последние новости
21:49
Новости экономики: цена на газ, ФОПы, банк Ярославского
21:31
Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"
21:17
На Львовщине ребенка спасли от редкой болезни – осложнение после COVID-19
20:58
Новым заместителем Ермака стал один из руководителей МВД правительства Азарова
20:34
фотоБоевики планировали теракты в Украине: СБУ нашла укромное с взрывчаткой
20:22
Абромавичус о планах уйти с "Укроборонпрома": Нужна преемственность
20:10
Взрыв в Бейруте: погибших уже 135, раненых более 5 тысяч
19:48
Официальный курс на 6 августа: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро
19:30
Паромная переправа на границе Украины и Румынии начнет работать с 10 августа
19:19
Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов
Все новости...