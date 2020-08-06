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Госдеп предложил $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы

Четверг, 6 августа 2020, 06:22

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.

Источник: Госдепартамент США

Прямая речь: "Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает награду в $ 10 млн за установление или обнаружения вредоносных лиц, вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств".

Напомним: Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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Темы: СШАвиборы


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