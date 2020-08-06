Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп предложил $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы

Четверг, 6 августа 2020, 06:22
Госдеп предложил $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.

Источник: Госдепартамент США

Прямая речь: "Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает награду в $ 10 млн за установление или обнаружения вредоносных лиц, вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств".

Напомним: Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Читайте также: 

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
США
В Госдепе США сообщили, как принимали решение о кассетных боеприпасах для Украины
США отреагировали на встречу Путина и Пригожина
Штаты и Британия приветствовали решение Турции поддержать вступление Швеции в НАТО
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: