Госдеп предложил $10 миллионов за информацию о вмешательстве в выборы
Четверг, 6 августа 2020, 06:22
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил о готовности заплатить до 10 миллионов долларов за информацию о лицах, которые возможно будут вмешиваться в американские выборы.
Источник: Госдепартамент США
Прямая речь: "Программа госдепартамента Награда за справедливость предлагает награду в $ 10 млн за установление или обнаружения вредоносных лиц, вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств".
Напомним: Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.
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