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"Голос" имеет трех претендентов на кресло мэра Киева

Четверг, 6 августа 2020, 09:28

Председатель партии "Голос" Кира Рудик сообщила, что в политической силе выбирают кандидата, который осенью примет участие в выборах мэра Киева, среди трех претендентов.

Источник: интервью Киры Рудик "Украинской правде"

Прямая речь: "У нас 11 августа будет съезд, на нем вы увидите всех кандидатов".

Детали: Рудик отметила, что всего претендентов на кресло киевского мэра трое, но отказалась их называть.

На вопрос, как партия будет выбирать кандидата, председатель политсилы ответила: "Мы говорим много о том, что будет лучше. Есть социология, есть фактор узнаваемости. Есть еще имидж партии и еще деньги, которые надо потратить на кампанию. От этого будет зависеть".

По ее словам, кандидат должен иметь концепт того, каким образом будет работать в Киевсовете и так далее.

Рудик сообщила, что партия планирует выдвигать кандидатов в мэры в Киеве, Львове, рассматривает Ивано-Франковск и другие города.

Также она назвала слухами информацию о том, что кандидатом в мэры Киева от "Голоса" станет Сергей Притула.

Украинская правда
Темы: ГолосКиевместная властьвиборы


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