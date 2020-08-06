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Госдеп опубликовал почти 100 страниц отчета о российской пропаганде

Четверг, 6 августа 2020, 10:26

Государственный департамент США опубликовал 77 страниц исследования "Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды".

Источник: исследование Госдепа

Дословно: "Экосистема дезинформации и пропаганды России - это набор официальных и прокси-ресурсов, каналов связи и платформ, которые Россия использует, чтобы создать и распространить ложные нарративы".

Детали: В отчете опубликовали основные источники и каналы пропаганды, с помощью которых РФ распространяет дезинформацию.

В частности, речь идет о 5 столпах российской пропаганды:

  • официальные правительственные ресурсы РФ (прессслужбы Кремля, правительственные аккаунты в соцсетях);
  • международное теле- и радиовещание за государственный счет (государственные СМИ, международные социокультурные институты);
  • развитие прокси-ресурсов (распространение нарративной информации, языковые центры);
  • использование соцсетей как  оружия;
  • дезинформация в киберпространстве.
 

Отмечается, что Кремль несет прямую ответственность за развитие этих платформ, в частности, финансирует их.

Отчет в Госдепе опубликовали, чтобы "повысить осведомленность об угрозе, исходящей от дезинформации" и наладить международный диалог с другими народами для противодействия пропаганде РФ.

Дополняется...

Украинская правда
Темы: СШАРосcияпропаганда


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