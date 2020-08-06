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В Беларуси задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко для "профилактической беседы"

Четверг, 6 августа 2020, 12:41
В Беларуси задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко для профилактической беседы
Светлана Тихановская

В Беларуси задерживали для "разъяснительной беседы" руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановськой Марию Мороз.

Источник: TYT.by

Дословно штаб: "Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу".

Детали: В 12:45 Мороз отпустили. Как она сама сообщила, таким образом власть проводила разъяснительную беседу.

Предыстория:

  • 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
  • Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
  • 16 июля прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.
  • Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

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Темы: БеларусьЛукашенковиборы
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