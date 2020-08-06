В Беларуси задержали руководителя штаба соперницы Лукашенко
Четверг, 6 августа 2020, 12:41
В Беларуси задержали руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановськой Марию Мороз.
Источник: TYT.by
Дословно штаб: "Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу".
Детали: Причина задержания и месте пребывания Марии Мороз на данный момент неизвестны.
Предыстория:
- 14 июля Центральная избирательная комиссия отказала бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Беларуси. Кроме Бабарико, в регистрации отказали еще одному оппозиционеру Валерию Цепкало.
- Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).
- 16 июля прошла встреча штабов трех альтернативных кандидатов: Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико, на которой было объявлено об объединении усилий.
- Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.