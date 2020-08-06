В Беларуси задерживали для "разъяснительной беседы" руководителя избирательного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановськой Марию Мороз.

Источник: TYT.by

Дословно штаб: "Была задержана людьми, которые представились сотрудниками МВД около 11 утра сегодня при выходе из литовского посольства после подачи документов на визу".

Детали: В 12:45 Мороз отпустили. Как она сама сообщила, таким образом власть проводила разъяснительную беседу.

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