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Зеленский готовится собрать Раду, чтобы поднять зарплаты

Четверг, 6 августа 2020, 15:30
Зеленский готовится собрать Раду, чтобы поднять зарплаты
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский 6 августа внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тысяч гривен в этом году.

Источник: заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге в четверг, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ковалив: "Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, который предусматривает уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины.

Согласно предлагаемым изменениям в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании госдолга".

Детали: Заместитель главы Офиса президента отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года, сказала Ковалив.

По состоянию на 15:30 законопроекта от президента по зарплатам на сайте парламента еще нет.

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Темы: зарплатыЗеленскийВерховная Рада
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