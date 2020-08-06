Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский готовится собрать Раду, чтобы поднять зарплаты

Четверг, 6 августа 2020, 15:30
Фото Дмитрия Ларина, УП

Президент Владимир Зеленский 6 августа внесет в Верховную Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты до уровня 5 тысяч гривен в этом году.

Источник: заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив на брифинге в четверг, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Ковалив: "Сегодня президент внесет в Верховную Раду законопроект, который предусматривает уже с 1 сентября повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен. Это первый шаг, чтобы улучшить социально-экономические гарантии работникам Украины.

Согласно предлагаемым изменениям в бюджет, основным источником для финансирования такого увеличения минимальной зарплаты станет, прежде всего, экономия на обслуживании госдолга".

Детали: Заместитель главы Офиса президента отметила, что парламент может рассмотреть документ на внеочередном заседании в августе.

Она напомнила, что одобренный правительством макропрогноз предусматривает "двухэтажное" повышение минимальной зарплаты в 2021 году до 6 тыс. грн и 6,5 тыс. грн.

На этой базе будет планироваться бюджет на 2021 год, который, согласно закону, правительство подаст в парламент до 15 сентября этого года, сказала Ковалив.

По состоянию на 15:30 законопроекта от президента по зарплатам на сайте парламента еще нет.

Темы: зарплатыЗеленскийВерховная Рада


powered by lun.ua
Главное сегодня

аудиоРуководство Офиса генпрокурора хотело сорвать операцию НАБУ против судей ОАСК

"Слуга народа" начала предвыборную кампанию и озвучила слоган

Зеленский объяснил, почему в ТКГ пришел Кравчук

Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

В Киеве резко увеличилось количество больных COVID-19, трое умерли

Новый антирекорд – 1318 новых больных COVID в Украине

Все новости...
зарплаты
Медикам и водителям "скорой" должны поднять зарплаты – Степанов
Главы набсоветов госкомпаний обратились к Зеленскому из-за ограничения зарплат
Степанов: Зарплата молодого врача должна стартовать с 20-25 тысяч
Последние новости
15:47
Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений
15:46
У прокуроров осталось два дня для передачи дела по "Роттердам+" в суд
15:45
Шмыгаль после взрыва в Бейруте поручил проверить, как хранят аммиачную селитру
15:30
Зеленский готовится собрать Раду, чтобы поднять зарплаты
15:21
В Ивано-Франковском облсовете - вспышка COVID-19
15:07
Суд отменил арест коллекции картин Порошенко
15:05
Сенат США призвал Беларусь к свободным и честным выборам
15:02
Озеро "Гарячка" опасно для киевлян – Госэкоинспекция
14:58
Лукашенко заявляет, что в Беларуси задержали "нескольких человек с паспортами США"
14:45
аудиоРуководство Офиса генпрокурора хотело сорвать операцию НАБУ против судей ОАСК
Все новости...