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Рейтинг "Слуги народа" продолжает падать, приближается к 25%

Четверг, 6 августа 2020, 16:19

За год рейтинг президентской партии "Слуга народа" снизился с 65-40% до 26%, но при этом партия все еще обгоняет оппонентов.

Источник: результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 5 августа

Дословно: "Если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, в рейтинге партий лидировала бы партия "Слуга народа", которую готовую поддержать почти 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором, за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 6%, партию "Европейская солидарность" - 15,7%, "Батькивщина" - 10,4%".

Детали: 4,8% опрошенных поддержали бы Радикальную партию, 4,6% - партию "Сила и честь", 3,2% - Украинскую стратегию Гройсмана, по 3,0% - партию Шария, и ВО "Свобода".

Рейтинг других политических сил - менее 3%.

Отметим, что за год рейтинг партии "Слуга народа" опустился вдвое. В частности, в августе-сентябре 2019 года за "СН" были готовы голосовать 60-65% избирателей, а сейчас - 26%.

 

Кроме того, 20% респондентов считают, что в целом дела в Украине идут в правильном направлении, 68% - противоположного мнения.

 

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 5 августа среди 2000 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Украинская правда
Темы: Слуга народарейтингопроссоциологиявиборы


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