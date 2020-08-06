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Против заместителя главы МИД открыли дело за письмо об армянском геноциде

Четверг, 6 августа 2020, 18:23

Депутат от партии "Слуга народа" Дарья Володина сообщила об открытии уголовного производства в отношении заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара.

Как сообщает "Европейская правда", Володина написала об этом в своем Телеграмм-канале.

Производство открыто Государственным бюро расследований по заявлению Володиной о возможных неправомерных действиях должностных лиц МИД Украины.

Заявление касается письма за подписью Боднара, которое депутат обнародовала в апреле на своей странице в Facebook. Письмо предназначалось государственным органам власти в контексте 105-й годовщины трагических событий в Османской империи, и в нем разъяснялось, что Украина не признает "геноцид армянского народа".

 

Это объясняется рядом факторов, в том числе тем, что в конвенции ООН термин "геноцид" имеет другое определение, а также тем, что Армения не признала геноцидом Голодомор в Украине 1932-1933 годов.

Следует подчеркнуть, что описанные в письме утверждения много лет являются официальной позицией Украины.



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