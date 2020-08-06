Командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сообщил об обысках в доме в ексглавы партии "Укроп" Геннадия Корбана.

Источник: Ярош и Корбан в Facebook

Прямая речь Яроша: "Только поступила информация об обыске в квартире Геннадия Корбана...

Конечно, этот очередной обыск ничем хорошим для власти не закончится".

Детали: Однако сам Корбан в соцсети написал, что СБУ и налоговики проводят обыски в его "бизнес-партнеров, друзей и родственников". Он обвиняет в обысках президента Владимира Зеленского, который стал "на такой уродливый путь достижения своих политических целей". Также Корбан заявил, что он считал, что к власти пришли порядочные люди, но "иллюзии развеялись как дым над Криворожсталью".

Прямая речь Корбана: "Сотрудники СБУ совместно с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца".

"Украинская правда" сейчас уточняет эту информацию у правоохранителей.

Напомним: