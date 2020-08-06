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В Корбана проводят обыски – Ярош

Четверг, 6 августа 2020, 20:02
фото: facebook.com/nabrok.military

Командир Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош сообщил об обысках в доме в ексглавы партии "Укроп" Геннадия Корбана.

Источник: Ярош и Корбан в Facebook

Прямая речь Яроша: "Только поступила информация об обыске в квартире Геннадия Корбана...

Конечно, этот очередной обыск ничем хорошим для власти не закончится".

Детали: Однако сам Корбан в соцсети написал, что СБУ и налоговики проводят обыски в его "бизнес-партнеров, друзей и родственников". Он обвиняет в обысках президента Владимира Зеленского, который стал "на такой уродливый путь достижения своих политических целей". Также Корбан заявил, что он считал, что к власти пришли порядочные люди, но "иллюзии развеялись как дым над Криворожсталью".

Прямая речь Корбана: "Сотрудники СБУ совместно с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца".

"Украинская правда" сейчас уточняет эту информацию у правоохранителей.

Напомним:

  • Партия "Укроп" получила официальное свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции в июне 2015 года. Партию создали люди, близкие к олигарху Игорю Коломойскому - в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов. Сам Коломойский стал членом этой партии в 2016 году.
  • 23 января 2016 года Корбана сместили с должности председателя политсовета партии "Укроп". Сейчас партию возглавляет Тарас Батенко.

Украинская правда
Темы: ЯрошКорбанобыскиСБУ


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