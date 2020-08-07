Сразу два антирекорда COVID в Украине: 1453 больных и 33 умерших за сутки

За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел..

Источник: данные СНБО, МОЗ

Детали: В Киеве за последние сутки зафиксировано 186 новых случаев заболевания COVID-19, в Одесской области – 156, во Львовской области – 152, в Харьковской области – 146, в Ивано-Франковской области – 131, в Ровенской – 100 случаев.

В Черновицкой области – 94 новых больных, в Киевской области – 78, в Закарпатской – 76, в Волынской – 54, в Тернопольской – 35, в Винницкой – 34.

Летальных случаев больше всего во Львовской области – 11. На Закарпатье умерли 4 человека, у которых обнаружили коронавирус, в Одесской области – 3, в Ровенской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Кировоградской – по 2, на Волыни, в Тернопольской, Винницкой, Николаевской и Сумской областях – по 1.

В столице Киев – в эти сутки без потерь от COVID-19.

Всего с начала марта в Украине был выявлен 78 261 больной коронавирусом SARS CoV 2, из них 1 852 человека умерли, а 43 055 уже выздоровели. Сейчас болезнь пытаются преодолеть 33 354 человека.

Больше всего активно больных сейчас во Львовской области (7 456), в Киеве (5 873), в Ивано-Франковской области (3 288), в Закарпатской области (3 058) и в Одесской области (2 448).

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что 6 августа в Украине было сделано 35 719 тестирований на COVID-19, из них 18 410 методом ПЦР и 17 309 методом ИФА.

От УП: Предыдущий антирекорд суточной заболеваемости был накануне – 1318 случаев (в течение суток 5 августа), а максимальное количество умерших от коронавируса до сих пор было 31 (за сутки 6 июня, и за сутки 5 августа).

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

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