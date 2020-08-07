Сразу два антирекорда COVID в Украине: 1453 больных и 33 умерших за сутки
Пятница, 7 августа 2020, 08:49
За сутки 6 августа в Украине коронавирусную болезнь подтвердили у 1453 человек, 33 больных умерли, 531 человек выздоровел..
Источник: данные СНБО, МОЗ
Детали: В Киеве за последние сутки зафиксировано 186 новых случаев заболевания COVID-19, в Одесской области – 156, во Львовской области – 152, в Харьковской области – 146, в Ивано-Франковской области – 131, в Ровенской – 100 случаев.
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