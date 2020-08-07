В Польше арестовали четвертого фигуранта дела экс-шефа Укравтодора

Варшавский суд решил взять под временный арест Александра Д. – еще одного задержанного в следствии по делу экс-министра транспорта Польши и экс-руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.

Источник: "Польское радио"

Детали: Мужчину, который представляет польскую компанию, которая занимается управлением инфраструктурными проектами, задержали как четвертого человека в следствии по коррупции и отмыванию грязных денег в связи с дорожными инвестициями в Украине.

В тот же день Александру Д. предъявили обвинение в предложении 700 тысяч злотых неправомерной материальной выгоды Новаку, который занимал тогда должность шефа Государственно агентства автомобильных дорог Украины.

За это ему грозит 12 лет заключения.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж со ссылкой на расследование утверждает, что подозреваемые договорились, что Славомир Н. будет незаконно влиять на выбор "Укравтодором" предложения, составленного компанией Александра Д.

Предложение касалось подготовки проектных документов и надзора за работами при ремонте автодороги в Украине.

За это, по данным польской прокуратуры, Александр Д. должен был обещать Славомиру Новаку взятку в размере 10% от стоимости контракта на сумму 1,65 млн евро. Обещанную сумму Александр Д. должен был перечислить в виде оплаты фиктивных консультационных услуг для компании, зарегистрированной для этого на Кипре по рекомендации Славомира Новака.

По данным следователей, компания Александра Д. получила контракт в Украине, однако не приступила к его выполнению. Также не произошло перечисления обещанного неправомерного вознаграждения.

Этому предшествовало: