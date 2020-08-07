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Российской певице "Глюкозе" на 3 года запретили въезд в Украину

Пятница, 7 августа 2020, 11:02

Российской певице Наталье Ионовой, известной как "Глюкоза", на 3 года запретили въезд на территорию Украины.

Источник: Государственная пограничная служба в комментарии УП

Дословно: "Женщина прибыла в Украину (в аэропорт "Борисполь"- ред.) среди пассажиров рейса из Минска. При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство посещая оккупированный ее страной Крымский полуостров".

"В ходе общения иностранка постоянно путалась в своих ответах, в частности в начале отметив, что в Крыму последний раз была в 2013 году.

В наше государство гражданка России планировала попасть в личных целях".

Детали: "Глюкоза" неоднократно ездила на концерты и вечеринки в оккупированный Крым с территории России. Ей поставили штамп о запрете въезда и она вылетела обратным рейсом в Беларусь.

 

Темы: границасанкцииРосcия


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