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В Киеве украли 12 новых тросов на Подольском мосту

Пятница, 7 августа 2020, 17:29

Злоумышленники украли 12 новых вант, которые Киев получил от немецкого производителя. Они должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "Я обратился в правоохранительные органы, в частности в полицию, по поводу бандитских действий, которые состоялись вчера на Подольско-Воскресенском мосту. Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, которые были одеты в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода.

Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант, что город получил от немецкого производителя. Это тросы, которые имеют держать конструкцию моста".

Детали: Кличко рассказал, что через несколько часов после инцидента заказчик строительства получил письмо от одного из субподрядчиков о желании того забрать ванты с объекта.

Он считает подобные действия подрядчиков и субподрядчиков как наглый саботаж и умышленное затягивание сроков строительства.

Друзі! Кияни! Хочу повідомити, що я звернувся до правоохоронних органів, зокрема до поліції, щодо бандитських дій, які...

Опубліковано Віталієм Кличком Пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Справка: Подольский мост - мостовой переход, строящийся в Киеве через Днепр, который должен соединить Подол с левобережными районами Воскресенка и Радужный массив. Начатое в 1993 г. (фактически в 2003) строительство мостового перехода неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования, соответственно дата открытия много раз откладывалась.

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Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКиевполиция


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