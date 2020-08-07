В Испании экстренно посадили самолет из-за украинца, отказавшегося надевать маску

Самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Periodico.

Инцидент произошел вечером 6 августа.

Учитывая отказ пассажира, гражданина Украины, выполнять указания экипажа, который неоднократно просил его надеть маску, был активирован соответствующий протокол, рассказали в авиакомпании Air Europa.

Ассоциация диспетчеров Испании вечером сообщила о конфликтном пассажире на борту самолета, из-за чего командир воздушного судна запросил посадку в аэропорту Малаги. В сообщении отмечалось, что пассажир с видимыми признаками алкогольного опьянения отказывается надеть маску и выполнять инструкции экипажа.

По данным испанских СМИ, мужчина также угрожал другим пассажирам.

Сообщение о дебошире было направлено испанским правоохранительным органам, которым конфликтного пассажира передали после посадки.

После урегулирования инцидента самолет продолжил полет в Мадрид.

Ранее сообщалось, что на борту рейса авиакомпании KLM на Ибицу началась драка после того, как двое пассажиров отказались надевать маски.