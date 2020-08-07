В Минске "велопробег солидарности" закончился жесткими задержаниями

Велосипедисты устроили пробег в Минске вечером 7 августа, назвав его велопробегом солидарности. Все закончилось жесткими задержаниями и автозаками.

Источник: tut.by

Детали: Выезжали велосипедисты из разных точек столицы, в том числе от Лошицкого парка, бульвара Толбухина, Футбольного манежа на проспекте Победителей. Множество велосипедистов было в центре, в районе парка Горького и Янки Купалы.

Сначала все было спокойно, а когда велосипедисты уже стали разъезжаться, начались задержания.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра "Вясна", в задержаниях принимали участие сотрудники ОМОН, милиции и солдаты внутренних войск.

Центр также сообщает, что на данный момент задержаны 4 человека. Одной девушке сломали руку при задержании.

На видео видно, как одного из задержанных везут на носилках в автомобиль скорой.

Напомним:

Выборы президента Беларуси запланированы на 9 августа. Лукашенко находится на этом посту с 1994 года.

Кандидатами зарегистрированы: Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, председатель кампании "Говори правду", Анна Конопатская, бывший член Палаты представителей, Светлана Тихановская, жена политзаклюенного Сергея Тихановского, Сергей Черачня, председатель Белорусской социал-демократической партии (Грамада).

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