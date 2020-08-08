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Россия, Китай и Иран могут вмешаться в американские выборы – разведка США

Суббота, 8 августа 2020, 02:45

Россия, Китай и Иран могут попытаться вмешаться в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на заявление, которое 7 августа сделал директор Национального контрразведывательного центра безопасности США Билл Эванина

Детали: По его словам, Пекин надеется, что Трамп проиграет выборы, в то же время Кремль пытается ухудшить позиции его оппонента от Демократической партии Джо Байдена, а Тегеран заинтересован в ослаблении демократических институтов США.

"Многие иностранные деятели имеют свои предпочтения относительно того, кто должен выиграть выборы, и выражают это через широкий спектр публичных и частных заявлений. Попытки скрытого воздействия встречаются реже", - утверждает Эванина.

В своей оценке наибольших угроз для избирательного процесса глава контрразведки называет основными деятельность Китая, Ирана и России.

По оценкам Эванины, Китай считает Трампа "непредсказуемым", Россия может попытаться снизить рейтинг Байдена, а Иран может быть заинтересован в расколе в США перед голосованием.

"Усилия Ирана в этом направлении, вероятно, будут сконцентрированы на онлайн-воздействии, таком как распространение дезинформации в социальных сетях и обнародование антиамериканского контента", – пишет чиновник.

Он считает, что Тегеран руководствуется ожиданиями, что Трамп в случае своего переизбрания и дальше будет давить на Иран, добиваясь смены режима.



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