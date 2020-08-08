В Telegram слили персональные данные 7 тысяч военных – Офис омбудсмена

Офис омбудсмена обнаружил telegram-бот, который распространял персональные данные почти 7 тысяч военнослужащих.

Источник: Офис омбудсмена

Дословно: "В июле текущего года Департаментом в сфере защиты персональных данных секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в процессе осуществления мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты персональных данных обнаружен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными (ФИО, номерами воинских частей, утверждаемыми датами самовольного оставления воинских частей). В общем список содержит данные о 6907 военнослужащих".

Детали: В Офисе омбудсмена подчеркнули, что незаконное распространение персональных данных военнослужащих в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации может нанести существенный вред обороноспособности государства.

Секретариатом уполномоченного были направлены письма в адрес Службы безопасности Украины и Национальной полиции с целью принятия соответствующими органами мер реагирования в пределах их компетенции.

В частности, была отмечена необходимость безотлагательной блокировки Telegram-бота, который по состоянию на 7 августа продолжал распространять указанный файл с персональными данными.

Дословно: "06.08.2020 Главным следственным управлением Национальной полиции Украины сообщено, что подразделением дознания Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве по указанному факту начато уголовное производство по части первой статьи 182 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности частной жизни)".

Справка: Санкция указанной статьи за нарушение неприкосновенности частной жизни предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.