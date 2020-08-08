Журналист-расследователь заявил о прослушивании

Журналист программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства.

Источник: Ткач в Facebook

Дословно: "Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства.

В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит".

Детали: Журналист отметил, что вызвал полицию и ожидает следственно-оперативную группу.

Справка: Среди последних расследований Ткача в программе "Схемы" – материалы о нарушении ПДД чиновниками и о переезде президента Владимира Зеленского в государственную резиденцию в Конча-Заспе.