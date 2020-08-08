Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Учителей не будут массово тестировать на коронавирус – Степанов

Суббота, 8 августа 2020, 11:16

Минздрав не видит необходимости в массовом тестировании учителей на коронавирус накануне учебного года.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Такая функция не предусмотрена, в этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами Минздрава – кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирования учителей нет.

Исключения – если есть симптомы коронавирусной болезни учителя или он контактировал с человеком, у которого подтвержден COVID-19".

Детали: Министр также ответил на вопрос об алгоритме утилизации использованных защитных масок и перчаток в школах.

Прямая речь: "Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией".

Катерина Тищенко, УП
Темы: Минздравкоронавирусобразование


powered by lun.ua
Главное сегодня

дополнено"Прослушка" у Ткача: отверстие ведет на чердак, открыто производство

В Киеве 200 случаев коронавируса за сутки

Журналист-расследователь заявил о прослушивании

Коронавирус в Украине: опять антирекорд, 1489 случаев

В Telegram слили персональные данные 7 тысяч военных – Офис омбудсмена

фотоБеларусь депортировала двух украинских журналистов

Все новости...
Минздрав
Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами
Луцк и Тернополь вышли из "красной" зоны
Минздрав предлагает на треть увеличить количество тестирований на COVID-19
Последние новости
12:15
Bolt без согласования разместил пункты проката электросамокатов — Кличко
12:09
"Батькивщина" выдвигает своего кандидата в мэры Киева
11:44
В Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов после столкновений с полицией
11:40
В EBA выступили против повышения "минималки"
11:16
Учителей не будут массово тестировать на коронавирус – Степанов
11:07
В Германии заговорили о запрете поездок в страны с высоким риском заражения
10:52
дополнено"Прослушка" у Ткача: отверстие ведет на чердак, открыто производство
10:33
ЕС сократил список стран, из которых разрешен въезд
10:07
В Киеве 200 случаев коронавируса за сутки
09:55
Зеленский поручил Кабмину мобилизовать силы для борьбы с COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!