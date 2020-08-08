Учителей не будут массово тестировать на коронавирус – Степанов

Минздрав не видит необходимости в массовом тестировании учителей на коронавирус накануне учебного года.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу

Прямая речь: "Такая функция не предусмотрена, в этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами Минздрава – кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях. Такого раздела о проведении тестирования учителей нет.

Исключения – если есть симптомы коронавирусной болезни учителя или он контактировал с человеком, у которого подтвержден COVID-19".

Детали: Министр также ответил на вопрос об алгоритме утилизации использованных защитных масок и перчаток в школах.

Прямая речь: "Руководство школы должно собрать все использованные средства индивидуальной защиты в отдельную емкость, а потом уже во время утилизации бытовых отходов передать компании, которая занимается этой утилизацией".