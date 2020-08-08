Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов после столкновений с полицией

Суббота, 8 августа 2020, 11:44
В Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов после столкновений с полицией

Полиция Варшавы задержала 48 ЛГБТ-активистов во время пятничной акции протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

"В связи со вчерашней акцией задержаны 48 человек. Процессуальные мероприятия будут осуществляться при участии адвокатов. Они также будут проводиться в связи с оскорблением сотрудника полиции, а также повреждением полицейской машины. О задержании сообщили в прокуратуру", - сообщили в столичной полиции.

В пятницу днем перед варшавским штабом кампании против гомофобии была организована акция протеста против решения суда о двухмесячном заключении под стражу для ЛГБТ-активистки Малгожаты Ш., затем протестующие перешли в Краковское предместье, где произошли стычки с полицией.

Малгожата Ш. подозревается в участии в акции в конце июня, в повреждении автомобиля, принадлежащего фонду "За право на жизнь" и нанесении телесных повреждений представителю фонда.

Когда Малгожату Ш. перевозили в место ареста, другие активисты пытались, сидя на проезжей части, перекрыть проезд полицейской машины. Когда машина с активисткой двинулась, произошла драка с сопровождающей ее полицией. Несколько людей упали на землю и были удержаны офицерами.

Протест продолжался и после отъезда патрульной машины.

Активисты были задержаны полицейскими, а некоторые блокировали полицейские машины, в которых находились задержанные люди.

Протестующие выкрикивали лозунги: "Фашисты, полиция - одна коалиция", "Солидарность является нашим оружием" и "Закрой одну, придут следующие". У них были с собой радужные флаги, у многих на лицах были радужные маски.

По словам представителя полиции Сильвестра Марчака, толпа, собравшаяся в Краковском предместье, вела себя агрессивно и препятствовала действиям полицейских. Демонстранты также повредили полицейскую машину.

Напомним, в Польше во время инаугурации президента Анджея Дуды группа депутатов от партии "Левые" устроила акцию в поддержку ЛГБТ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаЛГБТ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Польша
На украинско-польской границе выросли очереди
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Последние новости
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
Все новости...
Реклама: