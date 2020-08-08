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Взрыв в Бейруте: раненая жена посла Нидерландов скончалась в больнице

Суббота, 8 августа 2020, 13:04

Жена посла Нидерландов в Ливане умерла в субботу после того, как была серьезно ранена в результате мощного взрыва, прогремевшего во вторник в порту Бейрута.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

55-летняя Хедвиг Уолтманс-Мольер была ранена взрывом, когда стояла рядом со своим мужем послом Яном Уолтмансом в гостиной их дома в Бейруте.

Взрыв во вторник нанес значительный ущерб посольству Нидерландов, ранив еще четырех человек, связанных с ним.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и перевернула автомобили.

В результате взрыва по последним данным погибли 157 человек и около 5 тысяч получили ранения.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкину.

Ранее сообщалось, что власти Кипра установили местонахождение и допросили россиянина, который считается владельцем корабля, что привез в Бейрут груз нитрата аммония.

Темы: ЛиванвзрывНидерланды


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