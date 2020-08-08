Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе

Суббота, 8 августа 2020, 18:09

Генконсульство Польши во Львове с 10 августа приостанавливает прием визовых анкет в связи с эпидситуацией в регионе.

Как передает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте Генконсульства.

"С 10 августа 2020 года приостанавливается прием визовых анкет как в консульстве, так и в пунктах приема визовых анкет (т. н. визовых центрах), заявлений на получение / продление действия карты поляка и прием лиц во всех других случаях, не требующих безотлагательного вмешательства консула", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что выдача документов, поданных в консульстве, будет проводиться 17 августа 2020 года.

Указанный режим работы консульства может быть изменен в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации.

Темы: ПольшаЛьвовУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в америанские выборы

Медведев про 2008 год: действия Грузии были "объявлением войны России"

Шмыгаль о Медведчуке в Крыму: Очень неприемлемый шаг

Ослаблять карантин не готовы Киев и еще 10 регионов – МОЗ

Кабмин поручил усилить контроль за контактами больных COVID-19

Кабмин до конца лета закрыл въезд в Крым и выезд из него

Все новости...
Польша
В Польше новый антирекорд: 843 случая коронавируса за сутки
В Варшаве задержали 48 ЛГБТ-активистов после столкновений с полицией
В Польше впервые более 800 новых больных коронавирусом
Последние новости
18:09
Генконсульство Польши во Львове приостанавливает работу из-за эпидситуации в регионе
17:57
Разведка США назвала действия Деркача вмешательством РФ в америанские выборы
17:18
В мире сократилось количество нефтяных и газовых буровых установок
17:05
Премьер Грузии: сегодня мы полностью готовы к членству в НАТО
16:51
Медведев про 2008 год: действия Грузии были "объявлением войны России"
16:13
Советник президента: для восстановления Донбасса нужно около 10 миллиардов долларов
16:08
Капитан судна, которое везло селитру, назвал вероятные причины взрыва в Бейруте
16:05
Шмыгаль о Медведчуке в Крыму: Очень неприемлемый шаг
15:55
Укрзализныця возобновила остановку поездов в Луцке и Тернополе
15:53
США прекращают дислокацию 700 морпехов в Норвегии, размещенных для сдерживания РФ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!