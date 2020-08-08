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На Житомирщине грузовик въехал в маршрутку с пассажирами, 4 погибших

Суббота, 8 августа 2020, 18:50
фото: ukrinform

В Коростенском районе Житомирской области вследствие столкновения грузовика с маршруткой погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса.

Источник: Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области

Детали: На данный момент известно, что в результате ДТП водитель маршрутки и трое пассажиров погибли. Дорожное происшествие произошло около 17:00 в субботу, 8 августа. На месте ДТП работают правоохранители.

Дословно: "По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров".

Темы: Житомирская областьДТП


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