На Житомирщине грузовик въехал в маршрутку с пассажирами, 4 погибших
Суббота, 8 августа 2020, 18:50
В Коростенском районе Житомирской области вследствие столкновения грузовика с маршруткой погибли водитель и трое пассажиров микроавтобуса.
Источник: Укринформ со ссылкой на отдел коммуникации полиции области
Детали: На данный момент известно, что в результате ДТП водитель маршрутки и трое пассажиров погибли. Дорожное происшествие произошло около 17:00 в субботу, 8 августа. На месте ДТП работают правоохранители.
Дословно: "По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой, в которой находились водитель и трое пассажиров".