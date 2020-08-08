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Кабмин определился, как будут работать школы в условиях пандемии

Суббота, 8 августа 2020, 20:06
Кабмин определился, как будут работать школы в условиях пандемии
фото: molbuk.ua

Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о том, как будет организована работа школ с 1 сентября с учетом эпидемии коронавируса.

Источник: интервью главы правительства изданию Радіо Свобода

Детали: По словам Шмыгаля, правительство уже провело все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса в школах. Премьер заверил, что 1 сентября дети пойдут в школы.

Прямая речь: "Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют".

Дополнительно: При этом в регионах с "красными" ограничениями в школах будут вводить стандартный карантин на 2 недели (дети будут учиться дома дистанционно). В правительстве рассчитывают, что после такого двухнедельного карантина дети снова пойдут в школу.

Темы: образованиеШмыгалькоронавирусэпидемиякарантин
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