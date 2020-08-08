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Шмыгаль рассказал, при каких условиях можно возобновить поставки воды в Крым

Суббота, 8 августа 2020, 20:31
Шмыгаль рассказал, при каких условиях можно возобновить поставки воды в Крым

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль считает, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина может взяться за обеспечение украинцев на оккупированной территории водой, однако сейчас поставки днепровской воды на полуостров невозможны.

Источник: интервью Шмигаля изданию Радио Свобода

Прямая речь: "В случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев в Крыму и где угодно водой... Конечно, Украина где угодно, в Крыму или в любом другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее.

С точки зрения промышленного снабжения, сегодня есть ряд ограничений, начиная от физических, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты провели, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно".

Напомним: В оккупированном Крыму вслед за верховьями высохла срединная часть Белогорского водохранилища, а соседнее Тайганское водохранилище может пересохнуть уже осенью.

Ранее Украина неоднократно заявляла, что поставки воды в захваченный Россией Крым по Северо-Крымскому каналу возможно только после деоккупации полуострова.

Темы: оккупацияКрымРосcиявода
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